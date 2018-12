’Flevo-circuit voor Formule 1’

De Formule 1 op Zandvoort nieuw leven inblazen, zoals naar aanleiding van de afgelopen racedagen tijdens Pinksteren wordt geopperd, ontwricht een samenleving van 100.000 bewoners in de regio met een enorme geluidsoverlast.

Het circuit op deze plek is achterhaald, in deze overbevolkte regio. Half Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Aerdenhout zijn geblokkeerd door tienduizenden auto’s. Niet fijn als er ergens brand uitbreekt of iemand een hartaanval krijgt en de hulpdiensten er niet doorheen kunnen met alle gevolgen van dien.

Verplaats het toch naar Flevoland! Ruimte zat, niemand heeft overlast, mits op de goeie plaats aangelegd, en goed voor de Flevo-economie. Als laatste punt: centraler in Nederland kan het niet.

J. Jansen, Bloemendaal