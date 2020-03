’Ferm optreden Rutte tijdens EU-top goed’

Nederland staat overigens niet alleen in zijn verzet, dit heeft de Italiaanse premier Conte woedend gemaakt.

Die Italiaanse premier moet begrijpen dat álle landen het lastig hebben en iedereen probeert z’n hoofd boven water te houden.

Niemand weet nog welke economische gevolgen het gaat hebben want we weten niet eens hoe lang deze crisis gaat duren.

Wij zullen zelf alle zeilen straks moeten bijzetten om de schade enigszins te beperken en dat zullen de Zuid-Europese landen óók moeten doen.

Op een gegeven moment houd het een keer op om onze euro’s naar andere landen te laten verdwijnen, blijkbaar is het allemaal nog niet genoeg geweest en wat zegt dat dan over die landen?

Rutte weet natuurlijk ook wel dat hij nu geen ja had kunnen zeggen op deze voorgestelde maatregelen want er is geen Nederlander die hier achter zou staan nu we er zelf bijna aan onderdoor gaan.

Dat had zeker weten de doodsteek voor zijn carrière geweest. Ondanks zijn ferme optreden van de laatste tijd, zijn de burgers in Nederland zijn vele valse fratsen nog niet vergeten dus we zullen volgend jaar zien.

P. van Neck

Rotterdam