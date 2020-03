’Samen verspreiding coronavirus beteugelen’

Ze hebben gelijk gehad, denk ik dan. Meteen bij de eerste besmetting in Loon op Zand. Mijn pa is 73 en ik ben het vaak niet met hem eens maar nu volledig: een maand geleden zei hij; 'jongen, als ze in China in een paar dagen tijd de (nood-)ziekenhuizen uit de grond stampen, dan is er ècht wat aan de hand. Om de economie niet te ontwrichten heeft onze overheid besloten om geen paniek te zaaien en zijn we als een kudde makke schapen doorgegaan met onze dagelijkse beslommeringen. Deze 'pappen en nathouden' tactiek heeft niet gewerkt weten we nu. In geval van cruciale beleidsbeslissingen gaan we in Nederland 'pappen en nathouden', niemand durft hier daadkrachtig te zijn en echte beslissingen te nemen, bang dat zijn of haar kop wordt afgehakt in figuurlijke zin. Hoezo durven wij nog te spreken van een VOC mentaliteit? Als er op de 'Zeven Provinciën' scheurbuik uitbrak dan gooide admiraal Michiel de Ruyter je nog net niet eigenhandig overboord. Probleem opgelost. Niet fraai, wél doeltreffend. In de kiem smoren noemen we dat.

Helaas zijn we dit station inmiddels ruimschoots gepasseerd en is de impact op ons dagelijks leven enorm, de impact op onze economie is al niet meer te overzien. Een crisis is niet meer af te wenden en na dit hele corona debacle worden we weer 10 jaar terug in de tijd geworpen schat ik in. Nee, ik ben geen doemdenker, ik ben een realist.

Mijn conclusie: vanwege het P&H scenario (Pappen en Nathouden) is het gisteren door Rutte aangekondigde scenario 1 nu de beste van 3 slechte. Maar wij, het volk, zullen nu met zijn allen het coronavirus moeten bedwingen. Naast elkaar, achter elkaar, voor elkaar. Samen. Gelukkig zien we talloze burgerinitiatieven om dit met elkaar te klaren. Dat is de échte spirit die wij als samenleving uit moeten stralen ofwel:

'Concordia res parvae crescunt, (Eendracht maakt macht).

En als dit dan allemaal achter de rug is dan wordt het misschien tijd om uit naam van alle Internationale overheden en WHO de Chinese regering eens aan de tand te voelen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want daar hoor ik in alle hectiek nochtans niemand over.

Tot slot: laten WIJ rekenen op elkaar.

Mark Strijbosch, ’s-Hertogenbosch