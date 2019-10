’Onderzoek nodig naar schadelijk gas windmolens’

De paradepaardjes van onze klimaatgoeroe's blijken al jaren schadelijke stoffen de atmosfeer in te slingeren. Tijd om daar onderzoek naar te doen ipv de boeren op hun hardwerkende huid te zitten met de uitstoot van stikstof of andere opnieuw gevonden milieuvervuilers.

De windmolens, in grote getale en in rap tempo geplaatst en subsidieverslindend, zijn slecht voor de gezondheid. Ze lekken schadelijk gas, de zoemende geluiden maken mensen ziek, als ze vervangen moeten worden heeft men een berg chemisch afval en wat gaan we daar mee doen, al deze ellende is niet genoemd in het klimaatakkoord. Bovendien blijven deze schadelijke gassen jaren actief maar dat schuiven de klimaatbobo's onder de mat onder het mom Dat zien we later dan wel weer!

Mevr. Brugman, Lelystad