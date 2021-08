Stakingsrecht is niet onbegrensd en zeker niet tijdens gezondheidscrisis

Premium Binnenland

Brugpiepers gestart onder streng coronaregime: ’Natuurlijk ga ik testen’

De eerste scholen in ons land zijn sinds maandag weer open. Op het Comenius College in Hilversum zijn de strengere coronaregels het gesprek van de dag. Vooral dat ongevaccineerde kinderen straks bij een besmetting niet meer welkom zijn in de klas, is een hoofdpijndossier.