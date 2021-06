De moedige oproep van vijf artsen

Ⓒ TLG

Gisteren drukte De Telegraaf een opiniestuk af van vijf artsen. Zij zijn bezorgd over het vaccineren van gezonde kinderen. Zij schreven onder meer dat onderzoek naar de risico’s voor kinderen van het Pfizer-vaccin slechts twee maanden heeft geduurd: „Het onderzoek was daarmee veel te kort en te beperkt om eventuele bijwerkingen op (middel)lange termijn op te kunnen sporen. Over mogelijke schade op de lange duur tasten we zelfs volledig in het duister.”