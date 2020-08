’Huisjesmelkers te laat aangepakt’

Alleen al in Amsterdam zijn velen stinkend rijk geworden door de aankoop van hele panden om die, na een beetje opknappen, voor veel geld te verhuren. Jan Modaal kan dat niet betalen, de yuppen echter wel.

Het Centraal Bureau Huisvesting van vroeger was ook niet ideaal maar zo had Jan Modaal toch nog kans op een woning. Maar net als met vele andere zaken loopt onze regering achter de feiten aan want zij kennen dat probleem niet. Zij wonen in riante huizen en hebben goede salarissen om dat de kunnen bekostigen.

Mevr. Brugman, Lelystad