’Activisten negeren milieuschade windmolens’

Het word pijnlijk duidelijk dat milieuactivisme weinig te maken heeft met het redden van het milieu. Integendeel, die activisten zijn al te graag bereid het milieu te vernietigen voor hun ideologie.

Windparken zijn lelijk, ontsieren en verwoesten het landschap, doden vogels en insecten en ze zijn uiterst onbetrouwbaar in het opwekken van elektrictiteit. Bovendien gaan ze niet lang mee, na 17 jaar moeten ze vervangen worden.

En de activisten kijken weg van de milieueffecten die bij hun ’religie’ horen, zoals onteigening van boeren in China en verwoesting van hele streken voor het winnen van het zeldzame metaal neodymium. Ook voor de realisatie van e-auto’s is sprake van milieuschade, bijvoorbeeld grootschalig ontwatering en vergifting van hele streken voor het winnen van lithium in Zuid-Amerika. En het winnen van het zeldzame kobalt in mijnen kost geregeld levens in Afrika. En dan hebben we nog niet eens over het ontsnappen van zwavelhexafluoride, kortweg SF6, voor het isoleren van windmolens. Een veel erger broeikasgas dan CO2, 23.000 maal zo groot.

Annet Aarts, Belfeld