’Vaccinatiepaspoort logistieke uitdaging’

Als we zien dat er binnen Europa geen enkele samenwerking is over het aanpakken van de coronapandemie; iedereen doet maar wat, zo werden wij onder pardon Duitsland uitgezet, dan houd ik mijn hart vast over het van de grond komen van een vaccinatiepaspoort. Als we alleen al kijken naar ons eigen land, waar er inmiddels maar liefst 28 systemen zijn om de vaccinatiegraad te bepalen en daar al niets van terecht komt, dan laat het zich raden hoe het met het zoveelste plannetje vanuit Brussel gaat aflopen.

Bert Osendarp, Irechek