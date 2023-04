‘Smartphonegebruik in de klas onhoudbaar geworden’

Mariewennekes kan zich daar zeker in vinden: “Ik vind het een goed plan om mobieltjes te weren want het zorgt er voor dat kinderen nog maar een hele korte concentratie hebben door alle prikkels/ afleidingen.” Daar is peach007 het mee eens, al zou het verbod breder getrokken moeten worden dan alleen smartphones: “Ook de iPad zou verboden moeten zijn in de klas. Ga maar weer gewoon lezen uit een boek en schrijven op een schrift op de basisschool. Onderzoek van lang geleden toonde al aan dat schrijven met de hand zorgt voor het beter onthouden van informatie in het lange termijn geheugen.” Marcoowb sluit zich daar bij aan: “Digitaal leren is prima, maar niet op de basisschool. De kinderen moeten eerst de basisvaardigheden leren, de rest komt later. Om een kind van een jaar of 8 al te leren om digitaal belastingaangifte te doen, met iDEAL betalen, of navigatie in te stellen, terwijl ze hun eigen geboortedatum nog niet eens netjes op papier kunnen schrijven, lijkt mij wat raar.”

Maar is een wettelijk verbod nou echt nodig? Daar zijn de meningen van de deelnemers aan De Kwestie over verdeeld. Er zijn namelijk ook andere maatregelen die scholen kunnen treffen, vindt Tooms: “Scholen doen er beter aan om stoorzenders te plaatsen zodat men afgesloten is van het internet. Als ouders met spoed hun kind willen bellen doen ze dat maar ouderwets via de vaste lijn van de school. Als er geen verbinding is met het internet is er voor de jeugd niet veel meer te doen op hun telefoon.” Volgens Ernst4 bestaat de oplossing allang en hoeft er dus geen wettelijk verbod te komen: “Mobieltjes zijn niet het probleem. De 'smartphone' is niet 'smart'. Dat ding heeft verbinding nodig met een server. Die verbinding moet je onderbreken. Je kunt de ruimte stralingsdicht maken, beetje modern gebouw is dat eigenlijk al door het gewapende beton.”

Wel of geen verbod, Nico niemand vindt deze discussie bij voorbaat zinloos: “De mobiel is onderdeel geworden van. En handhaven? Hoe? En wie gaan dat doen? Kijk nu 1 minuut naar buiten en tel de mobieltjes, op straat, de fiets, de auto, in huis, ze zijn onderdeel van het bestaan geworden. Het is geen kwestie meer, het is onoplosbaar geworden. De kwestie heeft afgedaan.” Dat smartphones tegenwoordig niet meer weg te denken zijn uit ons leven, vindt ook Peer2083: “We leven in de 21e eeuw, niet in de 16e. Ga met je tijd mee, en verplicht juist het gebruik van gsm en laptop in de klas, 24/7. Feitelijk staat zo de wereldbol op je lessenaar, waarbij alle informatie stante pede beschikbaar is - de droom van elke leerling, maar ook van elke docent, als ie eerlijk is…” Dat we mobieltjes niet moeten zien als een stoorzender, maar als een kans in het onderwijs, vindt ook RienvanDongen: “Toen de boekdrukkunst was uitgevonden zaten mensen in een hoekje een boek te lezen en hadden nergens anders aandacht voor. Boeken hebben we ook juist ingezet in het leerproces. En ook krantenartikelen en foto's en films. Verbieden van mobieltjes is onzin en niet uitvoerbaar oa omdat de slimme horloges verbinding maken met de telefoon en op die horloges kun je ook communiceren en teksten lezen. Moeten we dan ook die horloges laten afdoen? Nee! Media moet je inzetten bij het leerproces.” Dat verbieden zinloos is, vindt ook Danny3178: “Verbieden helpt helemaal niks. Ik denk dat de gulden middenweg het beste is. De smartphones zijn nu eenmaal onmisbaar in het hedendaagse leven. De leerlingen moeten echter leren begrijpen wanneer de smartphones niet gewenst zijn. De leraren moeten echter leren begrijpen, dat lessen die de leerlingen betrokken houden bij de stof, door bevlogen les te geven, het effect hebben dat de smartphones in de tas blijven als ze niet gewenst zijn.”