Hebben we iets gemist? Het is de vraag die je als verslaggever jezelf als eerste stelt wanneer een concurrerend medium met een primeur komt over een onderwerp dat jij volgt. Zo ging het ook vorige week, toen de Volkskrant het verhaal bracht dat uit nieuw onderzoek zou blijken dat de beëindiging van de treinkaping bij De Punt (1977) illegaal was.