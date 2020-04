Brief 1 ’Frankrijk tot de orde roepen’

Imiddels is dit onzalige voorstel ingetrokken. Het blijft echter verbijsterend dat de Franse staat een dergelijke maatregel steunde en dat voorafgaand overleg met de Nederlandse regering - althans zo kan worden begrepen uit de reactie van minister Hoekstra - niet heeft plaatsgevonden.

Immers, Frankrijk en Nederland hebben een nagenoeg gelijk belang in het concern maar het ontbreekt Parijs klaarblijkelijk aan enig fatsoen om eerst zo'n gevoelige maatregel te bespreken. De ergernis in onze samenleving, ook breed in de politiek, over het eigenzinnige gedrag van de Fransen is groot en het is te hopen dat minister Hoekstra zijn collega's in Parijs tot de orde zal weten te roepen.

D. Gorter, Castricum

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven