’Zorgverzekeraar bepaalt’

De SP demonstreerde bij het Alrijne in Alphen omdat het ziekenhuis zo’n 350 operaties uitstelt omdat verzekeraars niet zouden betalen. In plaats van het ziekenhuis als schuldige aan te wijzen zouden ze eens naar de rol van de zorgverzekeraar moeten kijken. Die bepaalt hoeveel operaties een ziekenhuis mag doen en knijpt vervolgens het tarief zo laag af dat een zorgverlener eigenlijk niet meer kostendekkend kan werken. Ik vind het stoer dat het ziekenhuis laat zien hoe de zorgverzekeraars zich gedragen en hoe groot hun invloed is, zij bepalen alles. De media en politiek moet daar aandacht aan besteden, maar het ziekenhuis wordt als schuldige neergezet.

Marleen Wijling