’Toename armoede heeft gevolgen’

Onder andere omdat steeds meer middeninkomens afzakken naar de armoede. Ook zorgwekkend omdat dit direct het gevolg is van ons overheidsbeleid. De middenklasse betaalt de inmiddels torenhoge prijs van de energietransitie. Het meest zorgwekkend is dat de overheid dit laat gebeuren. Dat meer mensen tot armoede vervallen vanwege de klimaatmaatregelen is dus niet erg. De laagste inkomens worden wel weer gecompenseerd. Maar als die groep blijft stijgen en de groep die dat niet betalen daalt, is er een probleem. Maar ja, de korte termijn is belangrijker. Intussen nemen ziekteverzuim, polarisatie en geweld in de samenleving toe. Dat gevaar wordt onvoldoende onderkend.

B. van Dam