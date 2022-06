Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Parkeertarief elektrische auto ’Weer een cadeautje voor de happy few’

— Mahir Alkaya is Tweede Kamerlid voor de SP. Hij meent dat het gemeenschapsgeld niet goed wordt besteed als er zo veel subsidies beschikbaar zijn voor mensen met een waterstofauto of een elektrische wagen. Bovendien biedt elektrisch rijden geen garantie op minder uitstoot van broeikasgassen, stelt hij.

Door Mahir Alkaya

Hoe eerlijk is klimaatbeleid, als het de tweedeling in ons land verder vergroot? Die belangrijke vraag zal waarschijnlijk binnenkort ook in veel gemeenteraden worden gesteld. Niet de rijksoverheid in Den Haag, maar gemeenten bepalen namelijk het parkeerbeleid in ons land.