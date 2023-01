’Warme winter zorgelijk’

Je merkt het nu niet zo maar als we deze situatie in de zomermaanden hadden haal je makkelijk temperaturen van 45+ in grote delen van europa. Met alle ernstige gevolgen vandien. In vooral de Noordkant van de Alpen is nauwelijks sneeuw te vinden. Ja hier en daar een opgespoten streep om de ski-toerist nog enigszins het idee te geven dat je kunt skien. Hittegolf in de winter wie had dat kunnen bedenken 10 jaar geleden. Zeer zorgelijk.

Marcel Brouwer,

Culemborg