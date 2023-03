Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Zelfs nepnieuws is in VS gepolitiseerd

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Fascinerend nieuws uit de VS. Het populaire Fox News zou bewust hebben uitgevent dat de laatste presidentsverkiezingen waren gestolen door de Democraten, terwijl het tv-station wist dat de beschuldiging geen enkele basis had. In de coulissen nam een aantal Fox-sterren afstand van de complottheorie, maar on air gaven ze er voeding aan en kozen zo het kamp van de verliezer: Donald Trump. Die liet geen kans onbenut om zijn gal te spuwen over de ’gemanipuleerde’ stembusgang.