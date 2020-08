Brief 3: ’Geld is al weggegeven aan Europa’

De zorgmedewerker die denkt dat hij of zij beloond wordt voor de topprestatie geleverd in de afgelopen coronamaanden, komt bedrogen uit.

Applaus en een fooi waren zijn of haar deel en daarmee uit. Geen salarisverhoging, want daar heeft dit kabinet geen geld voor.

Eh, geen geld? Maar natuurlijk! Dat is al weggegeven. Niet aan onze zorgmedewerkers, maar door Rutte geschonken aan Europa. Daar heeft een zekere meneer Macron een salarisverhoging voor de Franse zorgmedewerkers gerealiseerd. Dan is dat geld toch nog goed terecht gekomen... of toch niet?

S.P. Boltjes, Lieshout

