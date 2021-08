’Inkomens van ouderen verschralen’

De auteur vindt het niet meer dan logisch dat ouderen meedelen in de economische groei. Veel ouderen die een beetje op de ‘centen’ moeten letten, hebben al langer in de gaten dat hun koopkracht fors is aangetast. Prijzen van o.m. zuivelproducten zijn erg hard gestegen en er komen nog meer prijsstijgingen aan. Procter & Gamble gaf aan stijgende kosten door te moeten berekenen, maar in feite doen ze dat al jaren! Dat doen alle grote fabrikanten. Supermarkten zijn goudmijnen voor hun aandeelhouders. Juist die grote fabrikanten en de supermarkten zouden pas op de plaats moeten maken want veel van hun klanten hebben eerder minder dan meer te besteden. De pensioenen worden in de meeste gevallen al jaren niet meer geïndexeerd. Inkomens van gepensioneerden verschralen langzaam. Het is de hoogste tijd dat hier echt iets aan gaat gebeuren. Hoe pensioenen er uit gaan zien in het nieuwe pensioenstelsel is hoogst onzeker. Er moet iets gebeuren aan de koopkracht van m.n. ouderen.

Johan Hoetmer,

Velserbroek