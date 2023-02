’Overheid verjaagt ouderen’

Ik ben 68 jaar en mijn generatie heeft hard gewerkt, gespaard en kapitaal in de eigen woning gestoken. We worden nu onderhand aangespoord om Nederland te verlaten. Daarmee zouden meerdere problemen worden opgelost. Het huizentekort wordt flink minder als ouderen naar Zuid-Europa verkassen. Enb we doen geen beroep meer op de gezondheids- en thuiszorg, waarmee flink wat geld wordt bespaard. Minder inwoners betekent ook minder milieuproblemen etc. Als je als oudere blijft, betaal je ieder jaar een paar duizend euro extra taks. En bij overlijden komen ze nog een keer langs met de erfbelasting voor de nabestaanden. Wat een gaaf land. Bedankt regering.

W. Tool, Zeewolde