Brief 1 ’Oudere op e-bike rijdt te hard’

Die ondersteuning zorgt er echter wel voor dat heel veel ouderen met te grote snelheid rijden. Als je wat ouder bent, is je reactievermogen toch minder. Je bent ook wat onzekerder. Daarom pleit ik voor het afstellen van deze fietsen op maximaal 20 kilometer per uur. Of men moet gewoon verstandig zijn en zelf de snelheid beperken. Zelf blijf ik overigens lekker op mijn gewone fiets zonder ondersteuning rijden zo lang ik dat kan. Dan blijf ik lekker in conditie. Eens per week maak ik een ’lange’ rit van zo’n 80 kilometer. Meestal start ik tussen half 9 en 9 uur in de ochtend. Inclusief de drink en eetpauzes ben ik dan rond een uur of 4 in de middag weer thuis na lekker ontspannen te hebben gefietst. Dat zouden meer ouderen moeten doen.

Aad van der Gulik, Lisse

