’Oplichter heeft vrij baan’

Oplichters zien steeds weer kans om niets vermoedende, vaak oudere, mensen op slinkse wijze van hun spaarcentjes te ontdoen. De onbetaalbare energie zorgt voor veel geldelijke druk en een toeslag is vaak een redding. Weten ook de criminelen en maken daar dankbaar en zonder angst gepakt te worden, gebruik van. Iedereen die zich buiten de wet begeeft heeft weinig kans gepakt te worden en mocht dat toch zo zijn dan is een taakstraf of een verblijf in de gevangenis best acceptabel. De criminelen gaan gewoon door omdat er geen afschrikwekkende straf wordt gegeven in Nederland. Gaaf landje, ook voor criminelen.

J. Prins, Sliedrecht