’Stint niet meer de straat op’

Tot vorig jaar zomer werkte ik als operationeel verkeersadviseur in Den Haag. Ik zag veel gevaarlijke situaties met de Stints, vooral veroorzaakt door begeleiders die geen enkel verkeersinzicht bleken te hebben. En omdat de voertuigjes al snel onzichtbaar zijn in de dode hoek van een truck/bus. Door de oplettendheid van chauffeurs en door waakzame omstanders liep gevaarlijke situaties steeds goed af, wat meer geluk dan wijsheid was.

Over de technische gebreken en de knullige uitvoering van die voertuigjes maar niet te spreken. En handhavers keken de andere kant op. De bestuurders hoefden over geen enkele bewijs van rijvaardigheid te beschikken en aan dit soort incompetente mensen moeten wij dan onze kinderen toevertrouwen?

Laat kinderen gewoon groepsgewijs onder begeleiding door de stad wandelen of als in Vlaanderen op hun fietsje in een groep met een helmpje en vlaggetje.

A.H. Casteleijn, Aardenburg