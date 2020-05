’Beter een drugsenkelband’

Nederland wordt wereldwijd gekwalificeerd als een narcostaat met alle geweld en vele doden van dien. Hebben we niet meer baat bij een drugsenkelband want de gevolgen van drugshandel en -gebruik zijn vele malen groter en hebben in menig opzicht een veel grotere verderfelijke invloed in onze maatschappij dan alcoholgebruik.

Het drugsprobleem in Nederland wordt al heel lang onderschat. Met alle respect voor het plan van minister Grapperhaus moet geconstateerd worden dat een drugsenkelband veel beter is dan een alcoholenkelband.

Otto C. Tempelaars, Heemstede