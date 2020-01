Brief 1: ’Waarom blijven drugs buiten schot?’

Het lijken dappere en daadkrachtige besluiten, maar ze zijn eenvoudig te nemen door namelijk de accijns op rookwaren en alcoholische drank zodanig te verhogen dat mensen hun ontspannende pleziertjes in het leven niet meer mogen beleven.

Waarom blijft het druggebruik dan wel toegestaan, want als er één verschijnsel is in onze maatschappij met een verderfelijke invloed dan is het wel de drugsproblematiek. En dan vooral de enorme invoer van en handel in drugs en de daarmee onlosmakelijk verbonden steeds meer toenemende criminaliteit.

Waarom worden coffeeshops niet gesloten, de invoer van drugs, met name via de Rotterdamse haven, niet met alle mogelijke middelen onmogelijk gemaakt en blijven drugsgebruikers steeds maar weer buiten schot?

Otto C. Tempelaars, Heemstede

