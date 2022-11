’Subsidie op producten drijft prijs op’

De afgelopen maanden bleek dat er geld gaat naar, op het oog, zinloze opleidingen en dat aanbieders hun prijzen flink verhogen, richting de maximaal 1000 euro subsidie die een aanvrager kan krijgen (Tel. 27/11).

Maar dit gebeurt mijns inziens met alle gesubsidieerde producten, ook de energieleveranciers weten dat de 190 euro over november zijn uitbetaald en we zien de gemiddelde dagprijzen per uur voor stroom, verdubbelen in enkele dagen tijd van rond € 200 naar € 370 euro per uur. Zou dit toeval zijn, net als de reeds aangekondigde prijsstijging van de grote leveranciers voor komend jaar?

Of zijn ze al bezig om hun ’verlies’ vanwege het prijsplafond op deze wijze al deels te compenseren?

Graag nú een onafhankelijk onderzoek hiernaar in plaats van jaren achteraf!

Hetzelfde gebeurde eerder met computers, e-auto’s, premiewoningen etc.; alles wordt gelijk duurder gemaakt als er subsidie voor wordt uitgetrokken.

W. De Brouwer, Haelen