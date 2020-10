Uitslag stelling: ’Zoek naar nieuwe Michels’

Zo stelt een van de critici: ,,Volledig terecht die kritiek. Het was niet om aan te zien. Ik heb de televisie uitgezet.” Het ligt niet aan de spelers. Oranje heeft genoeg kwaliteit in huis, zo denken de meeste deelnemers. Echter, driekwart van de respondenten gelooft niet dat de spelers goed genoeg hun best doen. Een van hen analyseert: ,,De spelers zijn wel goed, maar niet in vorm."

Kritiek is er ook op bondscoach Frank de Boer. Veruit de meeste deelnemers vinden de nieuwe bondscoach geen goede trainer. Daarbij vindt twee derde dat De Boer en Oranje geen goede match zijn. Veruit de meesten vinden De Boers voorganger Ronald Koeman een betere trainer van het Nederlands elftal. ,,Oranje heeft goede spelers, die elke week op het hoogste niveau presteren in het buitenland. Maar om deze ego's samen te smelten, heb je een winnaar nodig en dat is niet Frank de Boer”, klinkt het.

Een deelnemer vindt dat er geen chemie is tussen De Boer en de spelers. Daarbij: ,,De enige prestatie van De Boer is het succes van Ajax. Maar daar waren de spelers technisch heel goed, gretig en hadden prestatiedrang.” Veel respondenten verwachten dan ook dat de bondscoach voor het EK nog de handdoek in de ring gooit. ,,Het zal wel uitlopen op een zoektocht naar een nieuwe coach, of wachten tot de klus van Koeman bij Barcelona klaar is.” Een respondent vindt noch Koeman, noch De Boer een goede keuze. ,,Oranje heeft een Michels nodig.”

Oordelen de criticasters van Oranje na twee wedstrijden te snel over het team en z’n coach? Een flinke meerderheid denkt van niet. ,,Het is misschien te vroeg om te oordelen over Frank de Boer, maar nieuwe trainer betekent altijd nieuw elan. Deze start is echt ronduit teleurstellend”, vindt een Oranje-fan.

Vanavond speelt Nederland tegen Italië, wederom in de Nations League. De meeste respondenten hebben niet veel vertrouwen in de uitkomst van dit duel en denken niet dat het goed gaat uitpakken voor Nederland. Zo stelt een respondent: ,,De opstelling deugt niet. Dat was na één wedstrijd al duidelijk. Het loopt voor geen meter op deze manier. Zo gaan ze tegen Italië echt niet winnen.”

Zou het Nederlands elftal beter spelen als 'we' meer achter Oranje zouden staan, in plaats van steeds maar kritiek te hebben? Driekwart van de respondenten denkt van niet. Maar een Oranje-aanhanger vindt wel dat de supporters hun kritiek moeten inslikken. ,,Wie meejuicht als ze winnen, moet ook blijven aanmoedigen als het wat slechter gaat.” Een ander valt bij: ,,Typisch Nederlands, die 'weg met ons' mentaliteit. Kritiek geven is te makkelijk. Geef Oranje de tijd.”

Voor het komende EK is het vertrouwen groter. De ene helft van de deelnemers denkt dat Oranje voorbij de groepsfase gaat komen. Maar de meesten denken niet dat het team goed gaat presteren in de finales. Maar een tiende van de stemmers denkt dat Oranje hierin ver gaat komen. Een van de respondenten ziet wel lichtpuntjes. ,, De laatste 15 minuten tegen Bosnië speelden we voor winst en waren er kansen. Als dit 90 minuten zo gaat, dan winnen we.”