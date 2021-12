’Op de bres voor gepensioneerden’

En alle ellende wordt veroorzaakt door een rekenrente die niet oké is. Alles wordt elk jaar duurder en wij worden gaan erop achteruit. De verantwoordelijken moeten zich schamen. De pensioenpotten lopen over, miljarden in de pot, graaien door politici in het verleden en dikke salarissen en bonussen voor bestuurders...

Wie van de politieke partijen gaat het nu eens opnemen voor de ouderen?

F.J. Bijl