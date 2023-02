Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Kaag in Diepenheim was een buitenaards bezoek

Er zit precies vier jaar tussen de vraag „Wie zijn die mensen?” en de belangstelling voor het antwoord. D66-leider Sigrid Kaag stelde de vraag in de veelbesproken documentaire ’Van Beiroet tot Binnenhof’. Het was toen drie weken voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 en Kaag verbaasde zich, op de achterbank van haar auto met chauffeur, over de aantallen kiezers die Forum voor Democratie zo hoog in de peilingen zetten. Zondag kreeg Kaag antwoord in Diepenheim en het beviel niemand.