’Nutri-Score niet altijd gezonde keus’

Daisy doet mee aan de Lekker in je vel-challenge: ’Ik ga slank mijn trouwjurk in’

Ze stapt in augustus in het huwelijksbootje, liefst met 5 kilo minder. Dus doet VROUW-journalist Daisy Heyer (30) de komende vier weken mee aan de Lekker in je vel-challenge. In dit artikel legt ze uit wat haar pijnpunten zijn.