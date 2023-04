’Incident blokkeert aantrekken Bosz’

Over een nieuwe trainer voor volgend jaar wordt druk gespeculeerd. Wordt het Heitinga of Peter Bosz? Er wordt geschreven en gezegd dat door een incident van ruim zes jaar geleden tussen Edwin van der Sar en Peter Bosz de directeur van Ajax niet over zijn schaduw heen zou kunnen stappen. Wij zullen het nooit weten maar als dit echt waar is dan zou dat een schande zijn voor een beursgenoteerd bedrijf en wordt het tijd dat Van der Sar opstapt.

René Rutten, Huissen