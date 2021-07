Premium Binnenland

Massale vissterfte door 45.000 liter wei in Boterdiep: tot aan Groningen drijven dode vissen

Bij het ongeluk bij de melkfabriek van FrieslandCampina in Bedum is vorige week in totaal 45.000 liter wei in het Boterdiep gestroomd. Dat veroorzaakt massale vissterfte.