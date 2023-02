’Voetbalspel ontsiert door schwalbes’

Inderdaad een vervelende blessure maar tegenwoordig is het onmogelijk om uit de vele komedianten die ter aarde storten, met gespeelde helse pijnen rollend over de grasmat, en de insteek om de tegenstander een kaart aan te smeren of strafschop te realiseren, de werkelijke aard van een blessure in te schatten.

Aan de hand van de VAR zouden arbiters die komedianten eruit moeten lichten en moeten bestraffen met een rode kaart. Er zullen snel alleen echte blessures de aandacht kunnen krijgen .Een mooi item voor al die oeverloze nabeschouwingen: Schwalbe van de week!

Cees Jacobs, Almere