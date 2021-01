’Social media reltuig blokken’

Entertainment

Peter R. de Vries over relschoppers: ’Ze voelen zich niet gehoord’

De verontwaardiging in Nederland was groot toen er afgelopen weekend, na de invoering van de avondklok, rellen uitbraken in onder meer Eindhoven en Amsterdam. In een eerste reactie sprak premier Rutte maandagochtend zijn afschuw uit en vroeg hij zich hardop af ’wat deze mensen bezielt’. Peter R. de ...