Uitslag Stelling: ’Politici vaker roekeloos’

De notitie - geschreven door CDA en VVD - is gebruikt in de formatiebesprekingen. Driekwart van de respondenten vindt het Segers sieren dat hij het verlies van de papieren meteen opbiechtte. ,,Dit is niet expres gebeurd. Het zou ons juist sieren als we wat milder zouden oordelen over fouten die mensen maken”, vindt een deelnemer.

Van de week werden er veel grappen gemaakt over de ’treindocumenten’. De meeste respondenten vinden het verlies van de papieren echter een zaak van groot belang. Zij vinden dat Nederland dit serieuzer moet nemen. Een criticus schrijft: ,,Het begint zo onderhand wel op te vallen dat politici slordig omspringen met Kamerstukken of ander regeringsmateriaal.” De deelnemer refereert aan Kajsa Ollongren, die met leesbare stukken over straat liep. En ook aan ’usb-sticks die heel toevallig naast vuilnisbakken liggen’. Een meerderheid vindt dan ook niet dat politici die roekeloos omspringen met gevoelige documenten hun vak serieus nemen.

Hoewel Segers ruiterlijk toegaf dat het ’stom’ was geweest om het mapje formatiedocumenten in de trein te laten liggen, denken de meeste deelnemers wel dat er opzet in het spel is geweest en dit een onhandige poging tot lekken is geweest. Een respondent legt de schuld bij de vinder, die naar de krant is gelopen. ,,De samenleving, opgeruid door de media, gaat tegenwoordig voorbij aan het algemeen belang.”

Een meerderheid van de respondenten vindt de onbedoelde openheid die is ontstaan door de publicatie van de inhoud van Segers’ mapje een goede zaak. Een reactie: ,,Een beetje meer openheid kan echt geen kwaad. Hierdoor schiet het tenminste een beetje op met die formatie.” Iemand anders vindt de formatie ’een farce’. ,,Het kabinet is al maanden geleden naar huis gestuurd, maar blijft nog aan, terwijl de schandalen zich opstapelen. Ze kunnen echt niet doorgaan.”

Niet verbaasd is een meerderheid over de progressieve inhoud van de formatie-notitie, waarin onder meer sprake is van gratis kinderopvang, belasting voor verhuurders en klimaatdoelen. Sommigen betitelen deze als ’linkse agenda’. ,,Het is goed dat er een kijkje komt in deze idiote linkse agenda. Nederland heeft rechts gestemd, dus dit doet totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag.” Een andere respondent: ,,Het is toch ongelooflijk dat ik als VVD-stemmer deze onderwerpen door mijn strot geduwd krijg?” En een ander kan zijn verontwaardiging nauwelijks onderdrukken. ,,Een inktzwart scenario voor Nederland.”

De notitie kwam van VVD en CDA. Een grote meerderheid denkt dat deze partijen hiermee te veel opschuiven richting D66. ,,Hieruit blijkt dat VVD en CDA zich compleet hebben uitgeleverd aan D66. Dit staat compleet haaks op het partijprogramma van de VVD. Ik kan me heel goed voorstellen dat de stemmers op die partij zich bekocht voelen”, klinkt het.

Van andere voorstellen in de notitie vinden de meesten ’nieuwe kerncentrales’ het beste plan. Ook zijn veel respondenten te spreken over het voorstel de belastingen te verlagen.