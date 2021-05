De wikkels met gratis shampoo, conditioner, zalfjes en dergelijke waren leeg. Je mag natuurlijk een gegeven paard niet in de bek kijken maar leuk vond ik het niet.

Pas toen ik die avond naar bed ging zag ik dat ze alle proefmonstertjes leuk had uitgestald op mijn toilettafel. Klaar voor gebruik. Een hele lieve verrassing.

Marianne Steenbergen, Deventer

