Nieuwe klassenstrijd racistisch horrorcircus

Dat een gemeente iets tegen discriminatie wil doen, valt te prijzen. Kennelijk lukt het zelfs de alsmaar over diversiteit prekende overheid niet om zonder vooroordelen en discriminatie (zie politie, zie belastingdienst) te functioneren. Indien ongelijke behandeling vanwege iemands afkomst of huidskleur beleid wordt, kun je over institutioneel racisme praten. Die humane gedachte vinden ze bij de gemeente Amsterdam vast hopelijk ouderwets.