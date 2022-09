’Schiphol moet meer cyber control gebruiken’

Resultaat is dat er minder mensen vanaf Schiphol kunnen vliegen. Maar vragen we ons wel eens af of de uitgebreide beveiligingscontrole nog wel van deze tijd is of op een slimme manier wordt uitgevoerd? Ik denk het niet. Waarom iedereen controleren? Met kunstmatige intelligentie (KI) en andere technieken kan dit gestroomlijnd worden zodat veel minder personeel nodig is.

En men moet bedenken dat het vliegtuig zelf ook niet op ieder schroefje of weerstandje gecontroleerd wordt of het wel veilig is; 100% veiligheid bestaat alleen als we helemaal niet vliegen. De keuze is aan de reiziger.

B. Slager, Rotterdam