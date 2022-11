Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Het Torentje lijkt slechts voor een select gezelschap in zicht

Eddy Terstall

Peilingen zijn palingen en niet alle opiniepeilers hebben een even goed trackrecord, maar toch... De PVV heeft bij de zondagse peiling van Maurice de Hond de VVD ingehaald en vier rechtse partijen vormen de top 4. Flink rechtse partijen. De VVD en de rechtse oppositie. Rechts ter rechterzijde van de VVD is nu virtueel dubbel zo groot als links in het geheel.