’Nord Stream-lek eerst onderzoeken’

Het kan op dit moment waarschijnlijk nog niet vanwege de gevaarlijke situatie ter plaatse. Nu wordt al sabotage gesuggereerd. Voorbarige conclusies versterken het wantrouwen. Is het niet verstandiger om dit vast te stellen aan de hand van onderzoek en bewijs. In het verleden zijn er vaker gigantische technische hoogstandjes verricht die in de praktijk verkeerd uitpakten. Bij dergelijke projecten als het leggen van pijpleidingen op zee speelt een stuk vakmanschap en kennis mee. Het is verstandig om productie fouten eerst goed uit te sluiten,eventuele veranderingen in de bodemgesteldheid ter plaatse te onderzoeken en vervolgens na onderzoek van de breuken ter plaatse een oordeel te vellen. Van belang is dat dit onafhankelijk gebeurt zonder partijen in het oorlogsgeschil. Het is in het belang van iedereen dat met deze materie zorgvuldig mee wordt omgegaan. Mocht na onderzoek blijken dat er iemand voor verantwoordelijk gehouden kan worden,dan is de volgende stap van bestraffen aan de orde.

A. Norder, Eelde