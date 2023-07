Afvalprobleem blijft Rome maar achtervolgen

Er werd eind vorige week aan de deur van ons appartement in Rome aangebeld. „AMA”, zei een diepe stem. We juichten spontaan. Eindelijk! We wisten niet hoe snel we via de intercom de deur open moesten doen. De AMA is de gemeentereinigingsdienst van Rome en leek ons appartement, ondanks onze regelmatige smeekbedes, te hebben vergeten.