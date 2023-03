Uitslag Stelling: Meer oog voor kwetsbaren

De respondenten vinden het schokkend dat er zo’n 22.000 dementerenden op de wachtlijst staan voor een plek in een verpleeghuis. „Diep triest dat je als familie dag en nacht klaar moet staan voor een dementerende tante omdat er nergens plaats is. En dit niet een week maar langer.”

Twee derde vindt het een slechte zaak dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen met hulp van de thuiszorg. „Het is sociaal en medisch onverantwoord om mensen zo lang in hun eentje thuis te laten wonen en maar aan te laten modderen”, vindt iemand. Een respondent wiens vrouw wijkverpleegkundige is: „Als je die verhalen hoort, weet je genoeg... dit kan zo niet meer.”

Zorgcomplexen nieuwe stijl zouden volgens het kabinet de oplossing moeten zijn, kleinschalige instellingen waar mensen zorg krijgen maar wel een eigen appartement hebben en zelf de woonlasten betalen. In 2030 zouden er 40.000 van die woningen gebouwd moeten zijn, maar de plannen komen nog niet echt van de grond. Brancheorganisatie Actiz maakt zich ernstig zorgen, zeker omdat de wachtlijst voor mensen met een zware zorgvraag naar verwachting alleen maar zal toenemen.

Een deelnemer smaalt: „Het getuigt van goed inzicht (maar niet heus) dat de regering bijna alle verpleeghuizen heeft gesloten in de wetenschap dat de na-oorlogse geboortegolf nog oud moest worden.”

Velen betreuren het verdwijnen van deze zorginstellingen. „Waar zijn de verzorgingshuizen van weleer? Ouderen werden er vermaakt en verzorgd. Allemaal centraal. Nu rent de thuiszorg van hot naar her om mensen te verzorgen met de stopwatch in de hand.”

Of zorgcomplexen nieuwe stijl de situatie zullen verbeteren, wordt betwijfeld. Ruim twee derde vindt het een leuk plan maar vraagt zich af waar de hulp dan vandaan komt. „Alles staat of valt met voldoende personeel”, stelt iemand vast. Een ander is enthousiast: „Het is een uitkomst voor meerdere vraagstukken in de samenleving. De zelfstandigheid van ouderen blijft. Zorg op maat. Gezonde financiering, immers de zorgverzekeraar betaalt niet de huur. En er komen woningen leeg.”

Meer dan 70 procent van de respondenten heeft in zijn omgeving te maken (gehad) met het tekort aan plekken in de verpleeghuiszorg. Een deelnemer heeft het met zijn moeder ervaren. „Helaas moeten er eerst ongelukken gebeuren thuis. Na een half jaar pas opname in een tehuis. Er wordt zoveel verwacht van familie en mantelzorgers. Dit is naast je werk helaas niet te doen.”

Daarnaast is de meerderheid niet te spreken over de kwaliteit van de huidige verpleeghuiszorg. „Te weinig personeel op de afdelingen en te weinig tijd voor cliënten.” Hoewel menigeen zijn petje afneemt voor de mensen in de verpleeghuiszorg. „Hoe hard die wel niet werken...”

De meeste respondenten vinden de signalen die op dit moment uit de verpleeghuiszorg komen, alarmerend en willen actie. „Wachtlijsten, personeelstekort, hoog ziekteverzuim en organisaties die op omvallen staan. Er moet nu stevig worden ingegrepen.”