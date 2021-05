Brief 3 ’Ook biomassa veroordelen’

Bekijk ook: Vonnis Shell legt groene bom onder vestigingsklimaat

Dat Shell inmiddels bezig is met vele alternatieven boeit de rechter geenszins. Het jaar 2030 is de streefdatum dat Shell de CO2-uitstoot met 45% heeft gereduceerd. Maar wat te denken van biomassa? Dagelijks worden grote hoeveelheden CO2 hiermee de atmosfeer in gestoten. Een ‘geweldig’ plan afkomstig van de EU-tafels. Maar wanneer wordt Brussel voor de rechter gedaagd? Beperking van de CO2-uitstoot door Shell, dan ook geen biomassa! Gelijke monniken, gelijke kappen!

Hetty Winkler, Groningen

