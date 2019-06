Net echt. Dat is het gevoel dat me in Frankrijk tijdens het WK voetbal voor vrouwen bekruipt. Begrijp me niet verkeerd, dat is niet denigrerend bedoeld, maar het vrouwenvoetbal was lange tijd een ondergeschoven kindje. Gelukkig worden de dames en hun sport inmiddels voor vol aangezien. Dat maakt het toernooi ook extra interessant om te volgen als verslaggever.