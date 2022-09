Uitslag Stelling: ’Stroom besparen lastig’

Besparen in Europees verband vindt ook slechts een derde van de respondenten een goed idee. Ruim een derde van de deelnemers denkt dat tien procent energiebesparing wel haalbaar is, maar de helft gelooft dat tien procent minder energie gebruiken echt niet kan.

Een enkeling gooit het over een andere boeg en pleit ervoor om stroombesparing niet alleen voor consumenten te verplichten: ,,Prima idee dit, maar sluit dan ook eerder winkels en laat de horeca b.v. de terrasverwarming uitzetten.” Iemand anders vindt ook dat ‘onnodige en stroomslurpende activiteiten als pretparken en festivals’ niet meer open moeten gaan.

Energiebedrijven maken door de hoge prijzen nu enorme winsten. Een plan van de Europese Commissie is om die winsten afromen. Dat vindt driekwart van de stemmers een goed idee. Een voorstander meent: ,,Dat afromen is feitelijk al door ons betaald, dus prima dat we dit geld weer gewoon terugkrijgen.”

De meesten vinden het echter geen goed plan om deze ‘windfall-profits’ te verdelen onder mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Zo zegt één van hen: ,,Consumenten hebben er op deze manier niets aan. Energiebedrijven moeten ze dwingen hun producten voor een lagere prijs aan te bieden aan iedereen.”

De meerderheid van de deelnemers denkt echter niet dat deze belastingmaatregel voor energiebedrijven er ook echt gaat komen. Een respondent denkt dat we hier niets van terug gaan zien. ,,Dit verdwijnt in de zakken van de overheden”, zo denkt een stemmer.

Deskundigen denken dat het bezuinigen op energie ook beter gaat als de druk op centrales aan het einde van de werkdag minder wordt. Nu draaien energiecentrales overuren op het moment dat iedereen thuiskomt en gaat televisiekijken en kokkerellen. Twee derde van de stemmers denken niet dat het haalbaar is om dit te verminderen. ,,Dit is echte onzin. Mensen komen moe en hongerig uit hun werk en willen daarna eten, rusten en tv-kijken”, klinkt het.

In Europees verband ingrijpen in de energieprijzen zal de Russen in de kaart spelen, denken de meeste stemmers. Veel deelnemers pleiten ervoor ons eigen gas te gebruiken en snel te starten met kernenergie en waterstof. ,,Zo blijven we uit de handen van Poetin”, vindt een van de deelnemers. ,,Het is zo dom geweest om in eerste instantie zaken te willen doen met die onbetrouwbare Russen.” Anderen zouden het juist prima vinden als de EU Russisch gas zou kopen. ,,Die oorlog in Oekraïne is niet onze oorlog. Waarom moeten we hierin partij kiezen?”

De meerderheid gelooft niet dat de energiecrisis snel voorbij zal zijn. ,,Zorg ervoor dat Rusland en Oekraïne gaan onderhandelen, zodat die oorlog ophoudt”, adviseert iemand. Het gros van de deelnemers vreest dat velen in geldnood gaan komen als gevolg van de energiecrisis. ,,Bijna iedereen komt in de schulden te zitten, dat is door het kabinet helemaal niet te repareren”, sombert een pessimist, die ook wijst op heffingen waardoor de energie zo duur is.