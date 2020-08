’Er zijn dus te veel managers’

Naar aanleiding van de uitgekeerde bonus door het ZMC het volgende. Eerst klagen bij de overheid en zorgverzekeraars, lees bedelen om extra geld: dat er veel geld nodig was voor de zorg van coronapatiënten en dat er tekorten ontstaan door de gemiste inkomsten op de overige afdelingen. En dan vervolgens schaamteloos een bonus aan managers uitkeren.

Ik vraag mij af of deze managers heerlijk thuis hebben gewerkt envergaderingen via beeldbellen hebben gedaan, waardoor ze helaas niet op hun kindertjes konden passen. Maar belangrijker is hoeveel vuile handen ze hebben gemaakt en hoeveel risico ze hebben gelopen bij de hulp aan patiënten. Wat weer eens bewijst dat er te veel managers zijn, die zich belangrijk voelen en maken door veel regeltjes in te voeren, en te weinig handjes aan de bedden, omdat er te veel geld aan de verkeerde strijkstok blijft hangen: aan de overhead. En het dan ook nog schandalig vinden dat personeel wil staken voor een redelijke loonsverhoging.

E. de Vries, Cuijk