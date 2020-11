Het is zo fijn om te zien hoeveel mensen, al dan niet bekenden van elkaar, aan het ruilen en weggeven zijn geslagen. Je geeft een dubbele kaart en je krijgt er tien terug die je zelf nog niet had. Of je wordt benaderd door een totaal onbekende die jouw overzicht op de Facebook-groep zag en jou vijf kaarten komt brengen. Complimenten voor alle historie-plaatjes-spaarders in Sint-Michielsgestel. Oh ja, ik zoek nog 27, 110, 125 en 201, haha.

Rob Melis

