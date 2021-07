Uitslag Stelling: ’Legaliseren lost niets op’

De moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries doet het debat over het drugsbeleid in Nederland weer oplaaien. Dat er iets moet veranderen, daar is men het over eens. „Nooit legaliseren, juist keihard aanpakken. De straffen in ons land zijn heel laag in vergelijking met andere landen en mede daarom is het hier een walhalla voor de drugsmaffia.” Velen zijn het hiermee eens en wijzen naar een strenger ’regime’. „Kijk naar bijvoorbeeld Singapore. Daar hebben ze dit probleem niet.” Drugs legaliseren lost niets op, is de overheersende mening. Drugscriminelen vinden wel weer een verdienmodel in andere criminaliteit, denkt ruim driekwart van de stemmers.

Bovendien zou het ‘normaliseren’ van alle drugs het gebruik alleen maar doen toenemen, denkt 77 procent van de respondenten. „Met legaliseren zijn drugs nog makkelijker te krijgen. Dit zal de volksgezondheid geen goed doen.” Deze stemmers hebben het niet alleen over harddrugs, ook softdrugs moet volgens hen niet meer ’gedoogd’ worden. „Sluit de coffeeshops ook meteen”, roept iemand op. Anderen maken zich zorgen over nog meer drugstoerisme: „Drugs helemaal legaliseren heeft een grote aanzuigende werking op het buitenland. Dan krijgen we helemaal alle junks uit de wereld op bezoek!”

De overheid kan zich dus beter richten op het ontmoedigen van drugsgebruik. „Reclamecampagnes op de tv uitzenden met schokkende beelden van drugsverslaafden. Maak mensen bang”, oppert een van de respondenten.

Als niemand gebruikt, valt er ook niets te verdienen, zo simpel is het, zeggen veel deelnemers. Recreatieve gebruikers zijn dan ook medeschuldig aan de criminaliteit in de drugswereld, vindt ruim driekwart. Daarom moeten gebruikers strenger gestraft worden, meent men. „Straf ook gebruikers keihard dan is er misschien een kansje dat de criminaliteit terugdringt.” Iemand anders is stelliger: „Iedereen die gebruikt stimuleert daarmee de misdaad, variërend van kleine criminaliteit voor de aanschaf van drugs, tot giflozingen, moord en doodslag aan toe. Iedere gebruiker is mede-verantwoordelijk voor de kogels in Peter R. de Vries. Laat ze daar maar eens aan denken bij elke snuif of elk pilletje dat ze slikken.”

Ongeveer een kwart van de stemmers ziet dit anders. De ’war on drugs’ is niet te winnen, zeggen veel voorstanders van legalisering,. De enige manier om drugscriminelen enigszins buiten spel te zetten is door drugs te legaliseren. Iemand legt uit: „Neem als voorbeeld: 1 kilo cocaïne kost in Zuid-Amerika slechts €1500. Hier aangekomen kost dezelfde kilo €27.000. Versneden en verpakt kost een gram €50. Door te legaliseren haal je de enorme winsten ervan af.” Want: „Mensen willen toch gebruiken. Er zal altijd een markt blijven”, weet een andere deelnemer. Deze voegt toe: „Legalisatie levert een geheel nieuwe accijnzenstroom op voor de staat.” Volgens veel voorstanders van legaliseren moeten drugs dezelfde status krijgen als alcohol. „En iedereen die het gebruikt is daar zelf verantwoordelijk voor.”