’Motie tegen discriminatie is onnodig’

Misschien kan iemand mevrouw Ellemeet uitleggen dat het beledigen van iemand altijd ontoelaatbaar is en dat je daarvoor geen Chinees hoeft te zijn. Dit soort moties zijn absurd en het zegt veel over haar kwaliteiten. Op deze wijze laten zien dat je niet discrimineert en reuze politiek correct bent, is eerder lach- en meelijwekkend.

B. de Mars