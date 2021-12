Brief 2 ’Kamer komt te laat in actie’

Als de regels een paar dagen oud zijn en het volg begint te sputteren worden ze ineens wakker. Maar dan is het te laat. Kijk naar de nieuwe regels rond sporten. Daar had de kamer eerder iets van moeten vinden en afspraken over moeten maken. Iedere burger zag meteen dat deze regels ondanks hun impact slechts beperkt zullen werken. Onlogisch omdat sporten gezond is en vaak buiten kan. Onlogisch omdat net als we tijdens de avondklok zagen mensen activiteiten niet achterwege laten zoals bedoeld maar die op een ander moment plannen. Deels symboolpolitiek dus en juist daar moet de Kamer ons tegen beschermen. Een gezondheidscrisis op laten lossen door politici is vechten tegen de bierkaai.

B. van Dam te Leiden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: